ＬＤＨが運営するＥＸＰＧ高等学院の令和八年度の入学式と卒業式が２３日、神奈川県内で同時開催された。同校学長を務めるＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ・中務裕太はスーツ姿で登壇し、激励のスピーチで入学生や卒業生の門出を祝った。本番で「ライブより緊張します」と照れ笑いを見せた中務だが、２年目となった学長職は「ダンスのカリキュラムや修学旅行を決めるなど、楽しんでやれている感覚がある」と慣れてきた様子。今後も「