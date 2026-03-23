サッカーＵ―２１日本代表が２３日、千葉市内で韓国遠征に向けた活動を始動した。大岩剛監督が指揮を執る２８年ロス五輪世代の活動で、当初はトルコでＵ―２１アルバニア代表、３０日にＵ―２１セルビア代表と国際親善試合を行う予定だったが、米国とイランの軍事衝突による中東情勢の悪化を受けて中止に。その代替活動として、韓国・天安にて、２７日にＵ―２１米国代表、２９日にＵ―２３韓国代表と対戦する。不測の事態の