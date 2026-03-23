高市首相は２３日の参院本会議で、日米首脳会談について問われ、トランプ大統領にイラン情勢の沈静化に向けて、「米国が役割を国際的な連携のもとで発揮するよう、引き続き後押ししていくと伝えた」と明らかにした。ホルムズ海峡の安全確保を巡り米国と欧州などとの関係がぎくしゃくする中、日本が橋渡しをしていく考えを示すものだ。首相は国際社会の平和と繁栄に向け、「米国がリーダーシップを発揮し、建設的な役割を果たす