23日正午ごろ、岩手県の盛岡駅に現れた東北新幹線「やまびこ」。その後ろには、雰囲気が異なったデザインがされた新幹線車両が連結されています。しかも、車内には座席が1つもありません。乗っていたのは人ではなく、積まれた段ボールだけです。実はこれは、日本初の荷物専用新幹線。かご台車のまま積み込めるため、一度に大量の荷物を輸送することができます。23日から運行が開始されたのは、列車荷物輸送サービス「はこビュン」