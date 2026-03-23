「温泉」。日本全国いたるところから湧出する温泉は、わが国が誇る一大観光資源と言えよう。老若男女を問わず愛される温泉地は、昨今の旺盛なインバウンド需要を受け、いまや外国人観光客も多く詰めかける盛況ぶりだ。だが、温泉人気はもはや「この世」の枠にとどまらない。いまや異世界の人々をも虜にする存在になっている……ということで、いよいよ本題に入ろう。この記事の画像を見る今回ご紹介する『異世界転生ダンジョン