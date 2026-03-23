今もっともブレイクが期待される新作ライトノベルを読者の投票で決める「次にくるライトノベル大賞」。2月23日に発表された今年の単行本部門で第１位に輝いたのは、著者・良い人による作品『異世界転生勧誘詐欺』だった。この記事の画像を見る普通ならば高校生やサラリーマンなどが主人公になりがちな異世界転生ものだが、本作で異世界に旅立つのは、歌舞伎町にたむろする、裏格闘技のリングアナ、シーシャ屋、ホスト、スカウ