この記事の画像を見る漫画家・島本和彦氏と藤田和日郎氏の不思議な因縁と絆…。互いに「尊敬」と「燃えるライバル心」を携え、時には指導し合い、時には煽り合い、ともに“次なるド迫力”を追求する漫画界の最強タッグである両氏。さらに、現在では『週刊少年サンデー』で同時に新連載を開始するなど、島本氏の『吼えろペン』や『アオイホノオ』からのファンはもちろん、両氏の話題を目にしている読者の方も多いのではないだろう