2025年8月、石川県小松市内の自宅で知人男性を工具などで殴り死亡させたなどとされる男の裁判。金沢地裁が拘禁刑11年の実刑判決を言い渡しました。傷害致死などの罪で判決を受けたのは、小松市の建設業の被告(44)です。判決などによりますと被告は去年8月、小松市内の自宅で知人の男性(当時51)を工具などで複数回殴打し死亡させたなどとされています。23日に開かれた判決公判で金沢地裁は「指輪を付けた拳で殴るなど被告の行為はか