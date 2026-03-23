【BOATRACE FIGHTER】 実施期間：3月～12月 BOATRACE振興会は、カプコンの「ストリートファイター」シリーズとコラボしたWEBプロモーション「BOATRACE FIGHTER」を3月より12月にかけて開催する。 本コラボでは「ストリートファイター」シリーズより、リュウや春麗といったキャラクターたちがボートレーサー仕様のオ