小学校教師らによる盗撮事件を受けて名古屋市が行った調査で、不適切な行為が14件確認されました。市の調査委員会は、教師による児童の盗撮画像を共有した事件を受け発足し、小学校や幼稚園など全ての教職員約1万4千人を対象に、児童・生徒への不適切な指導について情報提供を求めていました。その結果、10人に不適切な行為が認定されました。このうち、市立学校の30代の男性非常勤講師は、未成年と知りながら勤務する学校