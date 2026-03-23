【モデルプレス＝2026/03/23】テレビ朝日の桝田沙也香アナウンサーが3月23日、自身のInstagramを更新。手作りの弁当を公開した。【写真】32歳テレ朝人気アナ「プロ級」彩り豊かな弁当◆桝田沙也香アナ、手作りのお花見弁当披露桝田アナは「お花見弁当」「蓋を開けた時に感動するのは、気持ちのこもった“手作り”ならでは」と記し、手作り弁当の写真を投稿。半円形の弁当箱には、カリッと揚がった唐揚げや穴子入りの卵焼き、飾り切