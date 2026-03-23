赤磐市役所 赤磐市は23日、人事異動を発表し、会員制量販店「コストコ」などの誘致を検討している河本・岩田地区の新拠点整備事業を進めるため、新たに部署を設けることを明らかにしました。 総合政策部に設けられる新部署「まちづくり推進室」は4人で構成されていて、新拠点整備事業について、公共ゾーンの整備計画の策定や2026年度に実施予定の事業者剪定アドバイザリー業務などを担うということです。