新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ『しくじり先生俺みたいになるな!!』の最新話を３月20日（金）夜９時30分より放送した。３月20日（金）の放送回では、世界的イリュージョニスト・プリンセス天功による授業・後半戦をお届け。“２代目引田天功”襲名の裏側や世界進出後に背負うこ