2026年4月1日から16歳以上を対象に自転車の交通違反に対して反則金を科す「青切符制度」が導入されます。自転車での交通違反の危険性や「青切符」反則金について取材しました。3月23日、高知市の県庁前交差点で自転車を利用する人たちに自転車の青切符制度について知ってもらおうと警察官らが街頭指導をおこないました。また、自転車の車道の右側通行や一時不停止などに対し正しい通行方法の指導も行われました。4月1日から自転車