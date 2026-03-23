広島平和公園の原爆供養塔には、引き取り手が見つからないおよそ7万人の遺骨が納められています。このうちの1人について「遺髪」のDNA型鑑定で身元が特定され、被爆から80年あまりを経て、きのう、遺骨が遺族の元に返りました。広島市の平和公園にある原爆供養塔。きのう、1組の遺族の姿がありました。ここには、原爆の犠牲となったおよそ7万人の遺骨が納められています。813人は名前が分かりながらも、引き取り手が見つかっていま