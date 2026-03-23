心ときめくスイーツを楽しみたい方にぴったり♡gelato pique cafeから、ハートをテーマにした期間限定フェア“Heartful Happiness”が登場します。見た目の可愛さはもちろん、ラズベリーやピスタチオの奥行きある味わいも魅力。思わず写真に収めたくなる、春にぴったりの華やかなスイーツをチェックしてみてください♪ ハートが主役の限定メニュー フェアでは、見た目も味わい