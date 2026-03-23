お笑いタレント古坂大魔王（52）が、21日放送のTOKYOFM「川島明そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、芸人を目指したきっかけを語った。青森県出身で、上京後に「底ぬけAIR−LINE」を結成。「タモリのボキャブラ天国」などに出演した。解散後は現在の芸名やピコ太郎の“プロデューサー”として、リズムネタのPPAP（ペンパイナッポーアッポーペン）を大ヒットさせた。そんな古坂のお笑いの原点は、青森時代にさ