政府内からは「大成功だった」との声もあがっている日米首脳会談から帰国した高市総理ですが、国内では総理がこだわってきた予算案の審議に暗雲が漂っています。きょう、日米首脳会談後、初めての国会答弁に臨んだ高市総理。高市総理「事態の早期鎮静化に向けて今後も国際社会と連携しながら、必要なあらゆる外交努力を行ってまいります」一連の日程を通じて強固な同盟関係を確認し、政府内からは「大成功」との評価も聞かれる今回