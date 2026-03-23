俳優の片岡凜さんが自身のインスタグラムを更新。最新のオフショットを投稿し、近況を報告しました。 【写真を見る】【 片岡凜 】 「アイスは寒すぎてあまり味がしなかったからカロリーゼロという事で」都内散策オフショット投稿では、都心の街並みを散策する様子が収められており、ブラウンのライダースジャケットに黒いトップス、タイトなデニムを合わせたスタイリッシュなコーディネートで登場。 首元には紺のマフ