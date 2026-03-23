◇第98回選抜高校野球大会第5日1回戦高川学園3―5英明（2026年3月23日甲子園）最速146キロ右腕でプロ注目の木下瑛二（3年）は「4番・投手」でスタメン出場。8回5失点で左翼の守備に回った。チームは初戦で敗れた。昨夏に続く2度目の甲子園は英明、冨岡との投げ合い。0―0の4回、先に崩れた。連続四球からピンチを招いて自らの悪送球で先制を許すなど3失点。5回、8回にも追加点を奪われ8回5失点だった。自己最速タイの1