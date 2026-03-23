あすは広く晴れるあす（火）は高気圧に覆われて広く晴れるでしょう。ただ、西から前線が近づいてくるため、九州南部では早ければ夕方ごろから雨が降り出しそうです。その後、西からお天気は下り坂へ向かいます。また、静岡や山梨、神奈川は朝から雨雲ができやすく、にわか雨の降る可能性があります。心配な方は折りたたみの傘があると安心です。【CGで見る】花曇りの1週間に24日(火)〜30日(月)全国の週間天気予報最低気温・最高