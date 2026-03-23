中部経済連合会会長として記者会見する、中部電力の勝野哲会長＝23日午後、名古屋市中部電力の勝野哲会長は23日、浜岡原発（静岡県）の耐震データ不正を巡り、原子力規制庁に調査のための資料を「引き続き準備ができたものから出していく」と説明した。中部経済連合会会長として名古屋市で開いた定例記者会見で述べた。実態を調べている規制庁は「記録が不十分」と原子力規制委員会に報告していた。勝野氏は当局の指示に基づき