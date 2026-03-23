米イスラエルの攻撃が続くイランの首都テヘラン郊外の戦没者墓地を訪れた犠牲者の遺族ら＝21日（共同）米イスラエルの攻撃が続くイラン首都テヘラン郊外の戦没者墓地を21日、共同通信記者が取材した。空爆の犠牲者らの遺影があふれる敷地内で、黒の衣装に身を包んだ遺族らは対米不信を増幅させていた。紫や水色の花束が並ぶ広大な敷地に、イスラム教の祈りの言葉が響く。政府施設が集中するテヘランの南方に位置する国内最大の