タレントの梅宮アンナ（53）が23日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。昨年発表した電撃再婚のきっかけについて語った。梅宮は昨年5月にアートディレクターの世継恭規（よつぎ・やすのり）氏と電撃結婚。出会って10日での結婚だったことを明かし、大きな反響を呼んだ。司会の黒柳徹子が「10日で電撃結婚」と話を振ると、「私自身は乳がんになって、旦那さん、よっちゃんと呼んでいるんですけれ