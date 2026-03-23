“紀州のドン・ファン”と呼ばれた資産家の男性を殺害した罪などに問われた元妻の須藤早貴さん（30）。1審の和歌山地裁では2024年12月、無罪が言い渡され検察が控訴。2025年12月から大阪高裁で控訴審が行われました。迎えた23日の判決の日。午後2時前、須藤さんはサングラスをかけ、黒いスーツ姿で大阪高裁へ。大阪高裁前には多くの人が傍聴券を求めて集まっていました。注目が集まる中、午後3時。大阪高裁は、1審に続いて無罪判決