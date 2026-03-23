鬼怒川温泉はかつて日光詣での僧侶や大名のみが入湯を許されたという由緒正しき名湯で、明治時代以降に広く一般に開放されました。泉質はアルカリ性単純温泉で、肌に優しい滑らかな肌触りが特徴です。神経痛、疲労回復などに効能があるとされています。2026年現在も、鬼怒川の険しい渓谷美を間近に感じられる露天風呂を備えた宿が多く、四季折々の景観を楽しみながら至福のひとときを過ごせることが最大の魅力です。「鬼怒川温泉」