老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金生活と住民税の関係についてです。Q：年金生活でも住民税がかかる人とかからない人がいるのはなぜですか？「年金生活になると住民税はかからないと思っていま