数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。ぜひ挑戦してみてください。問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。430 ÷ 5 = □ ヒント：「5で割る」ということは、「2を掛けてから10で割る」のと同じ結果になりますよ！答えを見る↓↓↓↓↓正解：86正解は「86」でした。▼解説「5で割る」計算を素早く