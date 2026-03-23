◆ 白球つれづれ2026・第12回プロ野球がいよいよ27日から開幕する。セ・リーグが巨人vs阪神なら、パ・リーグもソフトバンクと日本ハムが激突するなど注目カードが目白押しだ。各球団の仕上がり具合を占う一つの指標となるオープン戦の成績が出揃った。チーム別では、巨人が8年ぶりのトップ。日本ハムと同率の首位ではあるが10勝5敗1分けの数字は発展途上のチームにとって、励みとなる“春の王者”になったかも知れない。