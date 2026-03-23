GLIM SPANKYが、ビルボードライブ東京公演を5月29日に開催する。 （関連：GLIM SPANKY、さらなる飛躍への幕開けメジャーデビュー10周年記念ライブで確かめた成長の道程） 3月25日にニューアルバム『Éclore』をリリースし、同作を携えた全国ツアーも予定しているなか、初となるビルボードライブ東京公演を開催するGLIM SPANKY。本公演では、サポートメンバーに