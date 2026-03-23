福岡県警嘉麻署は23日、嘉麻市の住民が持つ携帯に同日午後0時10分ごろ、「＋1」から始まる国際電話番号で通信事業者を名乗る男から「あなたの携帯が不正契約されている」と連絡があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。その後、大阪府警を名乗る男から氏名などを尋ねられる不審電話が発生したという。