スノーボード男子ハーフパイプで妙高市の専門学校生でミラノ・コルティナオリンピック銅メダリストの山田琉聖選手が、トップライダーが集う世界大会で優勝を果たしました。 スノーボード界のレジェンド・ショーンホワイトが創設した世界大会『ザ・スノーリーグ』。21日にスイスで行われた第4戦で、妙高市の専門学校生・山田琉聖が見せます。 準々決勝で、持ち味の独