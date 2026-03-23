「ズッコケ三人組」に登場する街のモデルとなった西区己斐地区に新しくできた公園、その名も「ズッコケ広場」がお披露目されました。 「新しい公園の愛称はズッコケ広場です」 ＪＲ西広島駅の北口に完成した広さ８７０㎡の新しい公園。人工芝の周りには複数のベンチが設けられ親子で楽しめる空間になっています。 子ども「楽しい！気持ちいい！」 「ズッコケ広場」という愛称は地元の小学生のアイデアから生まれました。