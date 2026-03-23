春の高校野球センバツ甲子園で『帝京長岡』と『日本文理』の2校が初戦に臨みました。試合は明暗が分かれる結果となりました。 【日本文理】――――――――― 12年ぶり6回目のセンバツ出場となった『日本文理』。 21日、高知農業との初戦に臨みました。試合は2回、3塁1塁のチャンスでピッチャーの染谷がライトへの犠牲フライで先制。続く8番・安達がレフトへタイムリ