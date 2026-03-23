須藤早貴被告（30）２審も『無罪』 「紀州のドン・ファン」と呼ばれた資産家男性の死亡をめぐる裁判。2審も元妻に無罪を言い渡しました。 【写真を見る】無罪判決を言い渡された瞬間も表情を変えない須藤早貴被告（廷内スケッチ） 再び無罪判決を言い渡された瞬間、須藤早貴被告（30）は、表情を変えることはありませんでした。 和歌山県田辺市の資産家だった野粼幸助さん（死亡当時77歳）。奔放な女性遍歴から