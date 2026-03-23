【ポイント】・関東〜九州は続々とお花見シーズン。23日（月）は、熊本、京都、熊谷で桜の開花発表。・24日（火）は春の日差しで、4月並みのポカポカ陽気に。・全国的に絶好の洗濯日和だが、九州は夜遅くから雨も。・今週後半は桜が見頃。満開になる所も。【全国の天気】24日（火）は、全国的に春の暖かい日差しに恵まれ、洗濯物もよく乾くでしょう。4月並みの暖かさで、九州から関東では続々と桜の開花発表がありそうです。すでに