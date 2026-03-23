俳優の鈴木福（21）が23日、Xを更新。日本テレビ系「ZIP！」（月〜金曜午前5時50分）を卒業した俳優風間俊介（42）への思いをつづった。18年10月から月曜パーソナリティーを務めてきた風間はこの日の放送をもって番組を卒業。放送後、自身のXでは「7年半、支えてくださった皆様、本当にありがとうございました。幸せな時間でした。皆様が観てくれたから、やり遂げる事が出来ました。全角140文字にはとても収まりきらないので、簡潔