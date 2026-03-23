沖縄県知事選に正式に出馬表明した古謝玄太氏＝23日午後、那覇市沖縄県選挙管理委員会は23日、任期満了に伴う知事選を8月27日告示、9月13日投開票とする日程を決めた。元那覇市副市長の古謝玄太氏は23日、知事選への立候補を正式に表明した。米軍普天間飛行場（宜野湾市）の名護市辺野古移設については「容認する」と明言。自民党が支援する方向で、移設に反対する玉城デニー知事との事実上の一騎打ちとなる公算だ。古謝氏は那