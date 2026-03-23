女優の上白石萌歌（26）が23日、Xを更新。大ファンだと公言しているロックバンド、スピッツのボーカル＆ギター草野マサムネ（58）から自身に向けられた言葉に感激をつづった。草野がパーソナリティーを務めるTOKYO FM「SPITZ草野マサムネのロック大陸漫遊記」の22日放送では、タイトルに「真夜中」や「ミッドナイト」が入った楽曲をセレクトする企画が行われ、その一曲として、歌手松原みきさん（04年死去）の名曲「真夜中のドア〜