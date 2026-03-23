【ベルリン＝工藤彩香】ドイツ南西部ラインラント・プファルツ州で２２日、州議会選挙の投開票が行われた。反移民を掲げる強硬右派政党「ドイツのための選択肢（ＡｆＤ）」が前回２０２１年の選挙から票を倍増させた。ＡｆＤは旧東独が地盤だが、８日の独南西部バーデン・ビュルテンベルク州議会選挙に続く躍進で、旧西独での勢力拡大が鮮明となっている。暫定開票結果によると、得票率首位はメルツ首相が率いる国政与党の中道