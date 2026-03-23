元プロ野球選手のタレント長嶋一茂（60）が、22日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」に出演。超高額最新家電を前に「買える」と明言する一幕があった。今回の放送で一茂は、かまいたち濱家隆一、山内健司とともに最新家電製品を体感するなどした。その中で一茂は、家庭内で映画館のような空間が味わえるという、上部や左右がカプセル状に囲われた構造で、その中に14台のスピーカーが設置された特殊な椅子をリポート。山