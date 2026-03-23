能登半島地震で被災した住民に対し、国の研究所が行った復興住民調査。調査では地域の復興の見通しが「立っていない」とする回答が7割以上を占めました。 調査は、国の防災科学技術研究所が去年11月に輪島市の全住民を対象に実施したもので、7740人から回答を得ました。調査内容は、能登半島地震で被災した今後の生活再建などについて。地震前と比べて元の状態に近づいたと思うかという復旧については、「元に戻った」とする住