3年ぶりの関取復帰を目指す金沢市出身の炎鵬が、週末、今場所、最後の一番に挑みました。その結果は…幕下4枚目で春場所に挑んだ炎鵬は、ここまで5勝1敗。十両力士との対戦でも白星をあげていて、この日勝てば十両昇進がほぼ確実となるため、館内も炎鵬コールが響きます。首のけがで序ノ口まで陥落した炎鵬ですが、もし関取に復帰できれば史上初の快挙。最後の相手は、体重差80キロの十両・錦木ですが…相手の圧力に負けてし