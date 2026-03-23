元プロ野球選手で野球解説者の山本昌氏が、YouTubeチャンネル『名球会チャンネル』で公開された動画に出演。2026年シーズンの中日が抱える課題について語った。山本昌氏○2026年シーズンの中日が抱える課題井上一樹監督の就任1年目だった昨シーズン、63勝78敗2分で4位という成績に終わった中日。元ソフトバンクの上林誠知ら新戦力が台頭する一方で、絶対的守護神だったライデル・マルティネスの巨人移籍や、2024年に最優秀防御率の