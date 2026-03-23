石川県川北町の会社にSNSで注目を集める愛嬌たっぷりの保護猫がいます。その肩書きはなんと「広報部長」。従業員と「ふくちゃん」、心温まる日常に密着しました。ここは川北町の、とある運送会社。朝8時。■日章・清水あゆみ 常務：「おはようございます。お願いします」 出勤してきた常務の清水さんを出迎えたのは…「歓迎しておはようの挨拶」「はいはいちょっと待って」「めっちゃ動きにくいですね」人懐っこさ全開のネコ「