ドバイ・ワールドＣ・Ｇ１（３月２８日、メイダン競馬場・ダート２０００メートル）の出走馬が２３日、９頭で確定した。緊迫する中東情勢の中でもダートの祭典らしい楽しみなメンバーがそろった。中心はフォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）で揺るがない。３着に敗れた昨年時よりローテーションに余裕があり、前走のサウジＣは余裕残しの仕上げで完勝。英国大手ブックメーカーのウィリアムヒ