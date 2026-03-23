女優の土屋太鳳の姉で「ミス・ジャパン２０１９」グランプリの土屋炎伽（ほのか）さんが２３日までに自身のＳＮＳを更新。妹・太鳳、弟・神葉とともにマレーシアを訪れた様子を公開した。炎伽さんはインスタグラムにマレーシアの街並みや食事、夜景などの写真を複数枚アップ。街中でお腹チラリの姿を見せるとともに、妹・太鳳、弟・神葉との仲睦まじい様子の写真もアップされ反響を呼んでいる。この投稿には「ほんとスタイル