家でごはんを食べていると、なんとなく手が伸びるのはビール。でも最近は、食中酒として"ジン"が人気を集めているそうです。今回は、3月31日に発売される「翠ジンソーダ缶〈すっきり爽やか〉」「翠ジンソーダ缶〈本格濃いめ〉」を一足先にレビュー! 2種の味わいの違いを、中華料理と一緒に楽しんでみました。○どんな食事とも楽しめる「翠ジンソーダ缶」「翠ジンソーダ缶」は、柚子・緑茶・生姜の3つの和素材を使ったサントリーの