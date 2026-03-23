◆センバツ第６日▽１回戦三重２―０佐野日大甲子園で躍動する孫の活躍に、レジェンドの表情がゆるんだ。佐野日大（栃木）は中村盛汰主将（３年）が「５番・三塁」で出場。チームは完封負けを喫したが、２回の第１打席で左前打、９回２死無走者での第４打席では右前打を放った。祖父はＰＬ学園（大阪）の監督として春夏通算算６度の甲子園制覇を果たした中村順司氏（７９）。この日甲子園に足を運びネット裏で観戦した