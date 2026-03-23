3月20日、兵庫県の斎藤元彦知事（48）がXを更新。神戸総合運動公園ユニバー記念競技場を訪れ、ラグビーの試合を観戦したことを報告したが、投稿に添えられた写真が波紋を広げている。この日、同会場で行われたのは「ジャパンラグビー リーグワン ディヴィジョン1」に所属するコベルコ神戸スティーラーズと横浜キヤノンイーグルスの一戦だ。兵庫県では「兵庫・神戸ラグビー150プロジェクト」を推進し、コベルコ神戸スティーラーズと